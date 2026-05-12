Ayağını çapa makinesine kaptıran 9 yaşındaki Hakan hayatını kaybetti

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kuyucak ilçesi Yaylalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali İ., bahçede çalışır vaziyette bıraktığı çapa makinesinin yanından kısa süreliğine ayrıldı. Bu sırada makinenin başına gelen yeğeni Hakan Candan, makineyi vitese takarken ayağını kaptırarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hakan Candan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Candan'ın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Candan, bugün kılınan cenaze namazı sonrası Yaylalı Mahallesi'nde bulunan mahalle mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dayı Ali İ., jandarma ekipleri tarafından götürüldüğü karakolda ifadesinin ardından salıverildi.

