Ayak Ölçüsü Nasıl Alınır? Evde Ayak Numarası Nasıl Ölçülür?

Ayak ölçüsü almak, ayak sağlığı ve doğru ayakkabı seçimi için kritik bir adımdır. Zira yürürken rahat olmamanız sadece yanlış numara ayakkabı giydiğiniz sürede sıkıntı yaratmaz, ayak sağlığı problemlerini de beraberinde getirir. Ayrıca online ayakkabı alışverişi yapmanız için de ayak ölçünüzü doğru bilmeniz gerekir. Bunun için ölçümü evde kendiniz yapabilirsiniz. İşte evde ayak numarası nasıl ölçülür? sorusunun yanıtı.

Ayak Ölçüsünü Bilmenin Önemi

Ayak ölçüsünü gerçeğe uygun biçimde bilmek hem sağlık hem de konfor açısından birçok avantaj sağlar. Ayağınızın ölçüsünü alarak doğru numara ayakkabılara sahip olabilirsiniz. Böylece ayak ağrısı, topuk dikeni, tırnak batması, ayak ve parmak mantarı gibi uzun soluklu sağlık sorunlarının yanı sıra ayakkabının ayağınızı vurması ve ayağınız ile ayak parmaklarınızın su toplaması şeklindeki geçici rahatsızlıkları yaşamamış olursunuz.

Ayağınıza tam uyum sağlayan ayakkabı tercihi, yani doğru ayakkabı numarası seçimi, ayağınızın doğal yapısını destekler ve rahat hareket etmenizi sağlar. Özellikle spor yaparken performansınızı artırma ve konforlu bir yürüyüş için ayak ölçünüze uygun numarada ayakkabılar kullanmanız şarttır.

Son yıllarda online alışveriş çok yaygın. Dolayısıyla ayakkabı alışverişleri de online yapılmak istenebilir. Ayak numaranız doğru bilmek, online alışverişlerde ayak ölçünüze uygun ayakkabı numarasını seçmeyi kolaylaştırır ve iade süreçlerinden kaçınmanızı sağlar.

Evde ayak ölçümü yapmayı öğrenmenin en büyük avantajlarından biri sürekli ayak numarası değişen çocuklara dönemine göre doğru ayakkabıyı alabilmektir.

Evde Ayak Ölçüsü Almak İçin Gerekli Malzemeler

Evde ayak ölçümü yapmak son derece pratik bir işlemdir. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler ise kâğıt, kalem ile cetvel ya da mezuradır.

Evde Ayak Ölçümü Yapmanın Adımları

Kâğıt Hazırlığı: Temiz bir kâğıdı yere serin ve ayağınızı üzerine yerleştirin. Ayak Çizimi: Ayağınızı sabit tutarak kalemle çevresini dikkatlice çizin. Eğer bu çizimi doğru yapamayacağınızı düşünüyorsanız en uzun parmağınızın bittiği yeri işaretleyip sonra da topuğunuzun bittiği yere kâğıt üzerinde küçük bir çizik atın. Aynı şeyi enine de yapın. Yani, ayağınızın en geniş yerlerini iki yandan tespit edin ve bu noktalara işaret çizin. Uzunluk Ölçümü: Ayak çiziminizi yaptıysanız topuktan en uzun parmağa kadar olan mesafeyi ölçün. Eğer çizimi yapamadıysanız topuk için attığınız çizik ve en uzun parmağınız için attığınız çizik arasındaki mesafeyi ölçerek de aynı sonucu elde edersiniz. Genişlik Ölçümü: Ayağınızın iki yandan en geniş kısmını işaretlediğiniz yerlerin birbirine uzaklığını ölçün ya da yaptığınız çizimde en geniş iki nokta arasını ölçerek ayağınızın genişliğini belirleyin.

Ölçümleri Yorumlama

Santimetre olarak elde ettiğiniz ayak ölçüm sonuçlarınızı ayakkabı numarası tablosu ile karşılaştırarak doğru ayak numaranızı bulabilirsiniz. Farklı markaların ölçü tablolarının farklılık gösterebileceğini unutmayın. Ayrıca cinsiyete ve ayakkabının modeline göre de tablo değerlerinde değişiklikler olduğu da aklınızda bulunsun.