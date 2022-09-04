Ayakkabı Numarası Hesaplama - Yaşa ve Boya Göre Ayak Numarası Nasıl Bulunur, Kaç Santim Kaç Numara?

Ayakkabı numarası hesaplama yaparken, ayakkabı ölçülerinde uluslararası kabul edilen ölçüler esas alınır. Ayakkabı alırken kişinin mutlaka kendi bedenini bilmesi gerekir. Ayakkabı seçiminde kişi, ayak numarası hakkında bilgi sahibi olmasa bile bunu hesaplama kabiliyetine sahip olmalıdır. Bu yazımızda sizler için ayakkabı numarası hesaplama hakkında detaylı bilgilere değindik. İşte, yaşa ve boya göre ayak numarası nasıl bulunur, kaç santim kaç numara sorularının yanıtı!

Ayakkabı Numarası Hesaplama

Alışveriş yaparken en çok satın alınan ürünler arasına ayakkabılar gelir. Farklı yaş gruplarına göre pek çok çeşidi bulunan ayakkabıları alırken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Ürünü satın alacak kişi için en önemli husus, ayakkabının bedeni olacaktır. Bu durumda ürünü satın alacak kişinin, kendi ayak numarasına sahip olması gerekir. Ayak numarasını bilmeyen kişiler de bunun hakkında araştırma yaparlar. Ayakkabı numarası hesaplamak için öncelikle boş bir kâğıdı zemine yerleştirin.

Ayak Numarası Nasıl Bulunur?

Ayağınızı kâğıdın üzerine koyun ve ayağınız içeride olacak şekilde köşelerinden çizin. Daha sonra topuk ve en uzun işaret parmağınızın üst kısmını siyah bir kalemle çizin ve iki çizgi arasındaki mesafeyi ölçün. 23,4 cm ayaklar 35 numara, 24,1 cm ayak ölçüsünde 36 numara, 24,8 ayağa sahip kişinin 37 numara, 25,5 santim ayaklar 38 numaraya tekabül eder. Bunun devamında 26,2 ayak ölçüsüne sahip kişiler 39 numara, 26,9 bedene sahip kişilere ise 40 numara ayakkabı giymesi tavsiye edilir.

Boy ve Kiloya Göre Ayakkabı Numarası Nasıl Hesaplanır?

Ayakkabı seçiminde en dikkat edilmesi gereken konu, ürünü satın alacak kişinin boy ve kilosudur. Kişinin boy ve kilosu, ayakkabı numarası hesaplama noktasında büyük öneme sahiptir. Ayak numarası hesaplama için öncelikle mezuraya ihtiyaç duyacaksınız. Özellikle çocukların ayaklarını ölçtükten sonra hangi ayakkabının çocuğa uygun olup olmadığını çözümleyebilirsiniz. 9,4 cm ayak 16 numarayken, 19,3 ayak ölçüsü 31 numaraya eşit olmaktadır. Yaş aralığına göre ayak ölçümleri de dikkat çekecektir. 3 aylık kız çocuklarının boyu 54-64 olabilirken, erkek çocukların boyu 46-54 arası olur. 6 yaş çocuklarda ise boy hemen hemen aynı olmakla birlikte ortalama 103- 127 arasında değişir. Ayakkabı numarası da buna göre değişiklik gösterecektir.