Haberler Yaşam Haberleri Ayakkabı Numarası Hesaplama - Yaşa ve Boya Göre Ayak Numarası Nasıl Bulunur, Kaç Santim Kaç Numara?
Giriş Tarihi: 4.9.2022 13:09 Son Güncelleme: 4.9.2022 13:10

Ayakkabı Numarası Hesaplama - Yaşa ve Boya Göre Ayak Numarası Nasıl Bulunur, Kaç Santim Kaç Numara?

Ayakkabı numarası hesaplama hem bebeklerde hem de yetişkinlerde önemli bir konudur. Tüm gün bizi ayakta tutan ayaklarımızın rahat olması son derece önemlidir. Bu nedenle ayakkabı alırken doğu numarayı aldığınızdan emin olmak gerekir. Ayakkabı numarası hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler ise hesaplama yollarına girerler. Peki, yaşa ve boya göre ayak numarası nasıl bulunur, kaç santim kaç numara? İşte ayakkabı numarası hesaplama yolu!

Ayakkabı Numarası Hesaplama - Yaşa ve Boya Göre Ayak Numarası Nasıl Bulunur, Kaç Santim Kaç Numara?

Ayakkabı numarası hesaplama yaparken, ayakkabı ölçülerinde uluslararası kabul edilen ölçüler esas alınır. Ayakkabı alırken kişinin mutlaka kendi bedenini bilmesi gerekir. Ayakkabı seçiminde kişi, ayak numarası hakkında bilgi sahibi olmasa bile bunu hesaplama kabiliyetine sahip olmalıdır. Bu yazımızda sizler için ayakkabı numarası hesaplama hakkında detaylı bilgilere değindik. İşte, yaşa ve boya göre ayak numarası nasıl bulunur, kaç santim kaç numara sorularının yanıtı!

Ayakkabı Numarası Hesaplama

Alışveriş yaparken en çok satın alınan ürünler arasına ayakkabılar gelir. Farklı yaş gruplarına göre pek çok çeşidi bulunan ayakkabıları alırken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Ürünü satın alacak kişi için en önemli husus, ayakkabının bedeni olacaktır. Bu durumda ürünü satın alacak kişinin, kendi ayak numarasına sahip olması gerekir. Ayak numarasını bilmeyen kişiler de bunun hakkında araştırma yaparlar. Ayakkabı numarası hesaplamak için öncelikle boş bir kâğıdı zemine yerleştirin.

Ayak Numarası Nasıl Bulunur?

Ayağınızı kâğıdın üzerine koyun ve ayağınız içeride olacak şekilde köşelerinden çizin. Daha sonra topuk ve en uzun işaret parmağınızın üst kısmını siyah bir kalemle çizin ve iki çizgi arasındaki mesafeyi ölçün. 23,4 cm ayaklar 35 numara, 24,1 cm ayak ölçüsünde 36 numara, 24,8 ayağa sahip kişinin 37 numara, 25,5 santim ayaklar 38 numaraya tekabül eder. Bunun devamında 26,2 ayak ölçüsüne sahip kişiler 39 numara, 26,9 bedene sahip kişilere ise 40 numara ayakkabı giymesi tavsiye edilir.

Boy ve Kiloya Göre Ayakkabı Numarası Nasıl Hesaplanır?

Ayakkabı seçiminde en dikkat edilmesi gereken konu, ürünü satın alacak kişinin boy ve kilosudur. Kişinin boy ve kilosu, ayakkabı numarası hesaplama noktasında büyük öneme sahiptir. Ayak numarası hesaplama için öncelikle mezuraya ihtiyaç duyacaksınız. Özellikle çocukların ayaklarını ölçtükten sonra hangi ayakkabının çocuğa uygun olup olmadığını çözümleyebilirsiniz. 9,4 cm ayak 16 numarayken, 19,3 ayak ölçüsü 31 numaraya eşit olmaktadır. Yaş aralığına göre ayak ölçümleri de dikkat çekecektir. 3 aylık kız çocuklarının boyu 54-64 olabilirken, erkek çocukların boyu 46-54 arası olur. 6 yaş çocuklarda ise boy hemen hemen aynı olmakla birlikte ortalama 103- 127 arasında değişir. Ayakkabı numarası da buna göre değişiklik gösterecektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef Türkiye ana kadroya kim girdi? 3 Eylül Masterchef yedeklerden ana kadroya giren 2. yedek kim oldu?
Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? MEB İOKBS bursluluk sınavı soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gönül Dağı Dilek neden öldü, Gülsim Ali İlhan diziden neden ayrıldı? Dilek’in yerine kim gelecek, hangi oyuncu oynayacak?
Silivri Cezaevi’ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’ı sarstı! ‘Meydan okudular!’
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
Yeni Türkiye vizyonu! Dünya liderliği kabul etti
Sigara fiyatları güncel liste 3 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
SON DAKİKA: Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti! Hukukçu Yazar Ömer Tuğrul İnançer kimdir, kaç yaşındaydı?
Emekli promosyon için Eylül ayı kampanyası: En yüksek emekli promosyonu ne kadar ve hangi banka veriyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayakkabı Numarası Hesaplama - Yaşa ve Boya Göre Ayak Numarası Nasıl Bulunur, Kaç Santim Kaç Numara?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA