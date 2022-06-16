Ayasofya Camii Nerede? İstanbul Ayasofya Camisi Hangi İlçede Ve Nasıl Gidilir?

Ayasofya Camii nerede sorusu turistlerin en çok araştırdığı bir konudur. Ayasofya Camisini ziyaret edebilmek için farklı ulaşım araçlarını kullanabilirsiniz. Çok eski bir tarihi bina olan Ayasofya Camisi İstanbul'da bulunuyor. Ancak hangi semtte olduğunu bilmek gerekiyor. Bu açıdan İstanbul Ayasofya Camisi hangi ilçede ve nasıl gidilir sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve sizin için yazımızda paylaştık.

Ayasofya Camii Nerede?

Ayasofya camii, günümüzde en çok ziyaret edilen tarihi mekanlar arasında yer alıyor. Bu tarihi mekanı ziyaret edebilmek için hem başka şehirlerden hem de yurt dışından gelen sayısı oldukça fazla. Ayasofya camii 1453 senesinde İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesi ile birlikte camiye dönüştürülmüştür. Bizans döneminden kalan yapı son derece eski bir tarihe sahiptir. Bu nedenle de korunması için bir dönem müze olarak ziyaret edilebilmiştir.

Günümüzde de ziyaretçi sayısı oldukça fazla denilebilir. Bu bakımdan da nasıl gidildiği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ayasofya Camisine gidebilmek için farklı ulaşım şekillerini kullanabilmeniz mümkün olmaktadır. İstanbul ilinin Fatih ilçesinde yer alıyor. Aynı zamanda Sultanahmet içerisinde bulunuyor. Burada en kolay şekilde kendi aracınızla ya da taksi ile gitmek mümkündür.

Ayasofya camii ziyaretini yılın her döneminde yapabilirsiniz. 15 asırlık tarihi ile yüzyıllardır varlığını koruyan bu tarihi binayı ziyaret edebilmek için birçok kişi oldukça istekli denilebilir. Fatih ilçesinde bulunan camiyi ziyaret etmek için tur şirketlerinin düzenlediği turlara da katılabilirsiniz. Genelde İstanbul turları içerisinde en çok ilgi gören mekanlar arasında yer alıyor.

Ayasofya Camiine Nasıl Gidilir?

Ayasofya Camisine gitmek istiyorsanız ulaşım şekillerinin her birini yakından incelemeniz gerekiyor. Tarihi yarımada üzerindeki en önemli yapılardan biridir. Ayasofya'ya tramvayla gidebilmek mümkün olmaktadır. Aynı zamanda otobüsle gitmek de mümkün olmaktadır. Günümüzde birçok kişi genelde şehir içi toplu taşıma araçlarını tercih ederek Ayasofya Camisine gitmeyi tercih ediyor.

İstanbul Ayasofya Camisi Hangi İlçede ve Nasıl Gidilir?

Ayasofya Camisini görmek istiyorsanız ilk olarak hangi taşıma araçlarının buraya gittiğini bilmeniz gerekiyor. En kolay ulaşım şekli tramvaylardır. Bağcılar ile Kabataş tramvayı ile seyahat ederek Sultanahmet durağında inmeniz gerekiyor. Buradan kolaylıkla Ayasofya camisine ulaşabilmeniz mümkündür. İstanbul'un her alanından da İETT otobüsleri kalkıyor.

Yine bu otobüslerle uygun fiyatlar kapsamında gidebilmek mümkün oluyor. İETT durağından inildiğinde beş yüz metre yürüyünce kolayca Ayasofya'ya ulaşmanız mümkün oluyor. Kısa süre içerisinde ulaşabilmek için de taksileri tercih edebilirsiniz. Genelde kişiler kendi araçlarıyla da ziyaret edebiliyorlar.