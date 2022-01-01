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Giriş Tarihi: 1.1.2022 09:05

Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı

İHA
Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı

Ayasofya Camii’nde yeni yılın ilk sabah namazına vatandaşlar akın etti. Yılın ilk sabah namazına vatandaşların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ta katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Twitter'da "Alice camide, milletçe duadayız" diye duyuru yapması üzerine sabah saatlerinde vatandaşlar ailece camilere akın etti. İstanbul'da birçok cami doldu taştı. Yeni yılın ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Cami'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Ayasofya Cami'ne vatandaşlar akın etti. Cami avlusu ve kapısında uzun kuyruklar oluştu. Ayasofya Camii içine sığmayan cemaat dışarda namazlarını eda etti.


Namazın ardından dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi.

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Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı
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