Ayasofya-i Kebir Camisi’nin minareleri bu yıl da ışıl ışıl

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerine yıllar sonra ilk kez mahya kurulmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021 yılında Kadir Gecesi'nde "LA İLAHE İLLALLAH" yazılı mahyanın ışıklarını yakmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu yılda Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki "LA İLAHE İLLALLAH" yazılı mahyanın hem İstanbul'u hem de gönülleri aydınlatacağını belirtti.

Vali Yerlikaya, mahya ustası Kahraman Yıldız'ın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki mahya hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak;

"Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahya ile hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan..." ifadelerini kullandı.