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Giriş Tarihi: 22.3.2023 20:07 Son Güncelleme: 22.3.2023 20:17

Ayasofya-i Kebir Camisi'nin minareleri bu yıl da ışıl ışıl

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerine "La İlahe İllallah" yazılı mahya asıldı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mahyanın hem İstanbul'u hem de gönülleri aydınlatacağını belirtti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ayasofya-i Kebir Camisi’nin minareleri bu yıl da ışıl ışıl

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerine yıllar sonra ilk kez mahya kurulmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021 yılında Kadir Gecesi'nde "LA İLAHE İLLALLAH" yazılı mahyanın ışıklarını yakmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu yılda Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki "LA İLAHE İLLALLAH" yazılı mahyanın hem İstanbul'u hem de gönülleri aydınlatacağını belirtti.

Vali Yerlikaya, mahya ustası Kahraman Yıldız'ın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki mahya hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak;
"Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahya ile hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan..." ifadelerini kullandı.

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Ayasofya-i Kebir Camisi'nin minareleri bu yıl da ışıl ışıl
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