Ayasofya, ibadete açılışının 2. yıl dönümünde sosyal medyada TT oldu!

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını Danıştay 10. Dairesi iptal ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılacağına dair kararnameyi 10 Temmuz 2020 tarihinde imzaladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismini alan Ayasofya, 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açıldı.

GÜNDE 50 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR, ÖZENLE KORUNUYOR!

Geçen iki yılda Ayasofya Camii'mi 6,5 milyon ziyaretçinin ağırladığı ifade edilirken, son dönemde günde 50 bin kişinin ziyaret ettiği yetkililerce belirtiliyor. Caminin güvenliği ise son teknoloji kullanılarak sağlanıyor. Son dönemde ise Ayasofya Camii'nin yeterli korunmadığına dair iddialar gündeme gelmişti. Oysa Ayasofya'dan Sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli konuyla ilgili SABAH'a yaptığı açıklamada Ayasofya'nın korunması için 159 güvenlik kamerasının olduğunu, 7 gün 24 saat esasına göre 250 güvenlik personelinin Ayasofya'nın her anını gözlemlediğini, kameraların ise sürekli kayıt halinde olduğunu ve olumsuz bir durum tespit edildiğine anında müdahale edildiğini ifade etmişti.

AYASOFYA CAMİİ İBADETE AÇILIŞININ 2. YIL DÖNÜMÜNDE TT OLDU

Ayasofya Camii'nin müzeden camiye çevrilişinin 2. yılında ise sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılmaya başlandı. 24 Temmuz 2020 tarihinde caminin ibadete açılması dolayısıyla farklı Ayasofya fotoğraflarını paylaşan toplumun farklı kesimlerinden kişiler, Ayasofya'nın ibadete açılışının 2. yıl dönümünde #AyasofyaCamii etiketi açtı; siyasetçisinden, din adamına ve vatandaşına kadar birçok kişi Ayasofya'ya dair farklı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İşte o paylaşımlardan bazıları:

"İLAHÎ! BU SEVİNCİ GÖNÜLLERİMİZDE VE ÜLKEMİZDE DAİM EYLE"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "2 yıl önce bugün Ayasofya Camii kıyamlarımız, secdelerimiz, dualarımız ve sevinçlerimizle yeniden dolup taşmıştı. İlahî! Bu sevinci gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle. Bu ulu mabedi mahzun ve milletimizi de burada ibadet etmekten mahrum eyleme Allah'ım!"

"BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A HEZAR TEŞEKKÜR VE DUA..."

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Bugün Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışının ikinci yıl dönümü... Ayasofya yeniden Allah'ın isminin anıldığı, duaların edildiği, alınların secdeye vardığı, kalplerin yumuşadığı, gönüllerin sürûr bulduğu bir mabed oldu. Hamdolsun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hezar teşekkür ve dua..."

"2 YIL ÖNCE BUGÜN 86 YILLIK ESARETİNDEN KURTULARAK İBADETE AÇILDI"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Kutlu fethin sembolü, Fatih'in emaneti Ayasofya Camii 2 yıl önce bugün 86 yıllık esaretinden kurtularak ibadete açıldı. Bu vesileyle bizlere bugünleri gösteren Rabbimize hamd ediyoruz. Prangaları kıran imzanın sahibi Sn. Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

"#AYASOFYACAMİİ BİR MEKÂN, BİR İBADETHANE OLMAKTAN ÇOK DAHA ÖTEDİR"

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır: "#AyasofyaCamii bir mekân, bir ibadethane olmaktan çok daha ötedir. Ayasofya tarihi bir bilinci uyandırmak, Ayasofya milli ve manevi şuura yeniden vücud vermek demektir. 10 Temmuz 2020 bu anlamda bir milattır ve bu dirilişe önderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"FATİH'İN EMANETİ, İSTANBUL'UN İNCİSİ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "Ayasofya, mânâ ile maddenin aynı potada eridiği büyük ve kutlu mabet. Fatih'in emaneti, İstanbul'un incisi. İbadete açılmasının ikinci yıl dönümünde, kalplerimiz bir kez daha o mânâ ile atıyor..."

"AÇILIŞ GÜNÜNÜ BÜYÜK ŞÜKÜR VE SONSUZ MUTLULUKLA YAŞAMIŞTIK"

Avukat Gürcan Ertekin: "İki yıl önce bugün #AyasofyaCamii Şerifi'nin yeniden ibadete açılış gününü büyük şükür ve sonsuz mutlulukla yaşamıştık... Tüm İslam alemi için mübarek olsun"

"GENÇLİĞİNİN KALBİ DE AYASOFYA GİBİ AÇILIYOR"

Selami Haktan: "Şükürler olsun Ayasofya Camii Şerifi açılalı 2 yıl oldu. Mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbi de Ayasofya gibi açılıyor..."

"6,5 MİLYONUN ÜZERİNDE ZİYERETÇİ"

Aslan Değirmenci: "2 yıl önce ibadete açılan Ayasofya Camii'sinin 6,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını biliyor muydunuz?"

"BİNLERCE ŞÜKÜRLER OLSUN"

Mehmet Ardıç: "Kırdık zincileri, 2 yıl önce kavuştuk Ayasofyamıza… Binlerce şükürler olsun… Ayasofya Camii"

"CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ZİNCİRLERİ KIRAN İRADESİYLE…"

AK Parti Gençlik Kolları Başkan Eyyüp Kadir İnan: "Ayasofya kubbesiyle, sütunuyla İslam'ındır, İslam'ın kalacaktır." 2 yıl önce bugün, 86 yıllık hasreti bitiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zincirleri kıran iradesiyle, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazı kılındı. Allah daim eylesin!"

"BİZİMSİN AYASOFYA"

Mehmet Güç: "AyasofyaCamii esaret zincirlerinden kurtulalı bugün 2 yıl oldu, hala ilk günkü heyecanı yaşıyoruz. Bizimsin Ayasofya"



"BU KILIÇ…"

Gazeteci Özlem Doğan: "Bu kılıç, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîfi'nin esaretten kurtuluş gününde dünyayı bir kere daha titretti. Bu kılıç, Osmanlı torunlarının 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlere net mesajıdır. Bu kılıç, Türkiye'nin Müslüman Türklere ait olduğunun kanıtıdır. #AyasofyaCamii"

"BU DEVASA POSTER SÜSLEMİŞTİ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan: "1977'de Taksim'de düzenlenen Büyük Fetih Mitingini Bir Cuma açacağız' yazılı bu devasa poster süslemişti. Bugün ise Ayasofya Camiinin aslına rücu etmesinin üzerinden tam iki sene geçti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Cuma hutbesiyle bir Cuma açılmıştı Ayasofya Camii."

"TÜRKİYE'NİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE TAM BAĞIMSIZLIĞININ BİR SİMGESİDİR"

AK Parti Kağıthane-İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi: "Ayasofya Camii 2 yıl önce bugün yeniden ibadete açıldı. Bu durum, Türkiye'nin özgürlüğünün ve tam bağımsızlığının bir simgesidir. Teşekkürler Başkan Recep Tayyip Erdoğan"

"ELHAMDÜLİLLAH"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu: "Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik... "zaman bendedir ve mekân bana emanettir!" şuurunda bir gençlik... Elhamdülillah. Ayasofya Camii"

"KİM HEDİYE ETTİ ÜMMETE ÇALINMIŞ MESCİDİNİ? "ALLAH, (CC) ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"

Gazeteci Erem Şentürk: "Bugün 24 Temmuz. 2 yıl önce bugün Ayasofya Camii aslına rücu etmişti. Ezanlar okunmaya başlamış, Müslümanlar yeniden tarih yazan mescitlerinde secde etmişlerdi. Kim hediye etti ümmete çalınmış mescidini, kim kaldırdı bu yükü, kim mücadele etti? Allah, (cc) Erdoğan'dan razı olsun."

"MÜJDELER OLSUN, DOĞDU BATMAYAN GÜNEŞ"

TÜGVA İstanbul YK Üyesi Koray Hüyüktepe: ""Müjdeler olsun, doğdu batmayan güneş" #AyasofyaCamii"

"AYASOFYA'NIN ZİNCİRLERİNİ KIRAN BAŞKAN ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETMEK BOYNUMUZUN BORCU"

Yusuf Gül: "192 okuldan yaklaşık 5 bin ortaokul öğrencisi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bir araya gelerek namaz kıldı. (Türkiye Gençlik Vakfı) Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin zincirlerini kıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan teşekkür etmek boynumuzun borcu... #AyasofyaCamii

"BUNUN GİBİ DAHA BİRÇOK ZİNCİRLERİ KIRSIN DİYE MİLLET ARKASINDA"

Kahraman Şanal: "Erdoğan 'oy almak İçin Ayasofya'yı açtı' diyenler şunu iyi belleyin ki, o #AyasofyaCamii açsın diye millet ona oy verdi ve bunun gibi daha birçok zincirleri kırsın diye millet arkasında. Zincirlerinin kırılışının sene-i devriyesi mübarek olsun."

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR SÜRÜYOR

Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilişinin ve ibadete açılışının 2. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımlar da hâlâ sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'yı aslına rücu ederek ibadete açmasından kaynaklı sosyal medyadan teşekkür mesajlarının ardı arkası kesilmiyor.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILIŞININ 2. YILINA ÖZEL BELGESEL

İstanbul Valiliği ise Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 2. yılına özel "Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya" isimli bir belgesel hazırladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu belgeselin ön gösterimini sosyal medya hesabından paylaşıp "24Temmuz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden doğduğu kutlu bir gün! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nin 2. yılına özel hazırladığımız 'Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya' belgeselimiz" şeklinde belgeselin 1.5 dakikasını paylaştı.