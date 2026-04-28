Ayasofya restorasyonunda ana kubbeye geçici kaplama

AYASOFYA
-I Kebir Camii'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarında kritik bir aşamaya geçildi. Restorasyon kapsamında ana kubbenin dış etkenlerden korunması ve iç mekandaki tarihi mozaiklerin zarar görmemesi amacıyla geçici çelik çatı ve platform sistemleri kuruluyor. Ayrıca kubbe üzerindeki kurşun kaplamaların sökülerek yenilendiği, yapının depreme karşı güçlendirilmesi için kapsamlı mühendislik çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. Ana kubbe güçlendirme, minarelerde onarım ve yeniden yapılandırma, yer altı tünellerinin temizliği ve belgelenmesi, özgün malzeme ile restorasyon gibi çok katmanlı uygulamalar eş zamanlı olarak yürütülüyor.