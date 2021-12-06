Ayasofya’nın Gli’si öldü, Kılıç’ı kayboldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya'nın sembol kedisi Gli'nin öldüğünü duyurdu. Yerlikaya, "Ayasofya'nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız" dedi.



Ayasofya'da yaşayan kedi Gli'nin ölümü üzerine birçok ünlü ve yetkili paylaşım yaptı. 24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın sembol kedisi Gli, yaşamını yitirmişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından tanıtılan Gli'nin ölümünden sonra Ankara Pursaklar mevkiinden getirilen ve Ayasofya'da kısa sürede ilgi odağı haline gelen Kılıç isimli kedi 17 ay boyunca Ayasofya'da Gli'yi aratmadı. Camiyi ziyarete gelenlerin beyez rengi ve yeşil mavi gözleriyle ilgi odağı oldu.





Gli'den sonra 18 Agustos 2020 tarihinden bu yana Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'ne getirilip vatandaşların ilgi odağı haline gelen mavi ve yeşil renkli gözlü kedisi 'Kılıç' geçtiğimiz günlerde gizemli şekilde ortadan kayboldu.



Ayasofya'nın Kedisi Kılıç'ın ortadan kaybolması üzerine sosyal medyadan "İstanbul Ayasofyada yaşayan güzel kedimiz kaybolmuştur. Çok endişeli ve üzgünüz. Görenlerin Ayasofyaya haber vermesini rica ediyoruz" denildi.



Kılıç'ın ortadan kaybolması üzerine Ayasofya caminin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.