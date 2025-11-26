Ayasofya’nın her noktasında çalışma yapıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vakıf geleneğinin izlerini bugünün fotoğraf sanatçılarıyla buluşturan "Zamanın İzleri-Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreninde konuştu. Ayasofya'da yürütülen restorasyon çalışmalarındaki son durum hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, "Her adımı bilim insanlarının önderliğinde atıyor, oldukça hassas bir süreç yönetiyoruz. Binlerce yıllık bu yapının zarar görmemesi için yaklaşık bir yıllık hazırlık süreci sonrasında harekete geçtik. Oluşabilecek tüm sabit ve hareketli yüklerin statik hesapları zeminlerde yükleme testi, zemin sınıfı testi ve jeoradar taramaları yapıldı" açıklamasında bulundu.

KORUMA, ONARIM, GÜÇLENDİRME

Ayasofya'yı ibadete kapatmadan tarihi bir restorasyon süreci yürüttüklerini kaydeden Bakan Ersoy, "Ayasofya'da çalışmalarımızı koruma, onarım ve güçlendirme olmak üzere üç başlıkta ele aldık" dedi. Beyazıt minaresi ve dış cephede de titiz bir çalışmanın sürdüğünü bildiren Bakan Ersoy, "Ana kubbede de oldukça geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor. Deprem güçlendirme faaliyetleri doğrultusunda, kubbenin dış yüzeyindeki tüm kurşun kaplama yenileniyor. Aynı anda iç yüzeyde de mozaiklerin zarar görmemesi için kubbe üzerine çelik konstrüksiyon ve koruyucu brandadan geçici bir örtü sistemi yapılıyor. Bu örtü sistemi için 43.5 metre yüksekliğinde çelik platform sistemi inşa edildi" dedi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Ayasofya'nın metrekare başına taşıma gücünün maksimum 25 ton olduğu ortaya koyuldu. Bilim kurulumuz, Ayasofya zeminine 30 ton yükü taşıyacak ve zemine baskı uygulamayacak bir plan hazırladı ve hayata geçirdi, restorasyonda kullanılacak tüm araçlar da bu hesaplamalara göre belirlendi" ifadelerini kullandı. Ersoy, bilim heyeti çalışmalarının Prof. Dr. Can Binan, Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın, Prof. Dr. Ahmet Güleç, Prof. Dr. Hasan Fırat Diker ve Doç. Dr. Mehmet Selim Ökten'in de bulunduğu bilim insanlarıyla yürütüldüğünü sözlerine ekledi.