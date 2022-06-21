Haberler Yaşam Haberleri Ayasofya'yı Kim Yapmıştır? Ayasofya Camii Kim Tarafından ve Ne Zaman İnşa Edilmiştir?
Giriş Tarihi: 21.6.2022 16:11 Son Güncelleme: 21.6.2022 16:11

Ayasofya'yı Kim Yapmıştır? Ayasofya Camii Kim Tarafından ve Ne Zaman İnşa Edilmiştir?

Ayasofya’yı Kim Yapmıştır? Ayasofya Camii Kim Tarafından ve Ne Zaman İnşa Edilmiştir?

Ayasofya Camii, 86 yıl sonra asıl kimliğine kavuşarak yeniden ibadete açıldı. Bizans döneminde yine ibadethane olarak inşa edilen Ayasofya, 1453 yılında İstanbul'un fethinin ardından ilk Cuma namazı burada kılınmış ve fethin alameti olarak cami yapılmıştı. Ayasofya, Ortodoksluk mezhebinde Tanrı'nın üç ana özelliğinden biri sayılan, Eski Yunanca'da 'Kutsal Bilgelik' anlamına gelen bu adı almıştır. Peki, Ayasofya kim tarafından inşa edilmiştir? İşte, 'Ayasfoya'yı kim yaptırdı' sorusunun yanıtı ve bu tarihi yapıt hakkında bilgiler...

Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldıktan sonra vatandaşlar, bu tarihi yapı ile ilgili bilgileri araştırıyor. Ayasofya İstanbul'da tarihî bir camidir. Eskiden bazilika, katedral ve müze olan Ayasofya Camii, 24 Temmuz günü, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Peki, Ayasofya kim tarafından yaptırıldı? İşte, Ayasofya Camii hakkında detaylar...

AYASOFYA'YI KİM İNŞA ETTİRDİ?

Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından camiye dönüştürülmüştür. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile müzeye dönüştürülmüş ve 1935 – 2020 yılları arasında müze olarak hizmet vermiştir.[3] 2020 yılında Danıştay'ın 1934 tarihli kararnameyi iptal etmesi üzerine yapının müze statüsü iptal edilmiş ve Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek tekrar cami statüsü kazanmıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için nefesler tutuldu: Yüzde 43'ü aşıyor! Merkez Bankası oranı paylaştı: İşte yeni enflasyon farkı ve ek zam ile emekli-memur maaşları hesabı
Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı ile evlenecek Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli, ne iş yapıyor ve hangi görevlerde bulundu?
SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN GÜNCEL LİSTESİ I Sigaraya zam geldi mi? Son sigara zammı ardından 21 Haziran marka marka sigara fiyatları 2022
Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...
Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu dünya evine girmeye hazırlanıyor! Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, dün akşam ödüle kim gitti? Final yolunda son adımlar!
Asgari ücret zammı SON DAKİKA gelişmesi: 5000 TL'yi aşacak! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA | Bakan Soylu detayları tek tek açıkladı! 10 ilde 'Kökünü Kurutma Operasyonu'!
YKS soruları ve cevapları SON DAKİKA HABERİ ile yayınlandı: İşte TYT, AYT ve YDT kitapçıkları ile YKS soruları ve cevap anahtarı
EMEKLİ ZAMMI temmuz 2022 için son adım! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayasofya'yı Kim Yapmıştır? Ayasofya Camii Kim Tarafından ve Ne Zaman İnşa Edilmiştir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA