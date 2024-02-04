Ayaydın, “Hodri Meydan”

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 31 Mart Yerel Seçimleri için saha çalışmalarına devam ediyor. Muğla'yı karış karış gezen Aydın Ayaydın, vatandaşların sıkıntıları dinleyerek çözüm önerileri ve projelerini anlatıyor.

HODRİ MEYDAN

Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti'nin Muğla'daki belediye başlan adayları tanıtım toplantısında konuşan Aydın Ayaydın, şöyle konuştu: "Çıkalım bir TV ye hodri meydan. Ben projeleri ortaya koyacağım. Onlarda gelsin halka anlatsın. Muğla halkı bizi dilesin ve karar versin. Ben 25 yıldır Bodrumda yaşıyorum. Bana ithal aday diyenler benim yaşadığım kadar Muğla'da yaşamamıştır"

SORUNLARI BİLİYORUM ÇÖZECEĞİM

Muğla'nın sorunlarını çok iyi bildiğini belirten Ayaydın, "Bodrum merkeze yeni imar vermeyeceğiz. Konut sorunu var ama şehrin dışına yeni yerleşim alanları yapacağız. Milas ile Bodrum arasına 10 bin konut yapacağız. Düşük gelirli insanlara ve devlet memurlarının konut sorununu çözeceğiz. Sit alanlarında yapılaşmaya geçit vermeyeceğiz. Çevreyi tarihi mutlaka koruyacağız. Otopark büyük sorun. Marmaris'in sorunu için araştırıyoruz. Fethiye'de park sorunu için kent içindeki okulların kent dışına kampüs yapılarak taşınması için MEB ile görüşebiliriz. Ruhsat verirken otopark şart olmalı. Ben böyle yapacağım" dedi.

Muğla'yı, Dünya Vizyonuyla Yönetecek Başkan Gerekiyor

Ayaydın, "13 ilçe belediye başkan adayımızı tanıttığımız toplantıyı şereflendiren AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Efkan Ala'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Benimle alakalı nazik ifadeleri için de minnetarım. Sözlerini buradan da aktarmak istiyorum. Zira Muğla'ya neden Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için yola çıktığımı, AK Parti'nin şahsıma bu görevi neden teklif ettiğini çok güzel özetledi: "Muğla'ya 130 ülkeden turist geliyor. Muğla ekonomisi illerle değil, ülkelerle yarışıyor. Muğla bu ülkenin lokomotif şehirlerinden biri. Türkiye'nin Muğla'ya ihtiyacı var. Burası ufak tefek hizmetlerle geçiştirilebilecek bir yer değil. Burası dünya vizyonuyla yönetilmesi gereken çok değerli bir şehir. Prof Dr. Aydın Ayaydın bu ülkeye çeşitli kademelerde büyük hizmetler etmiş, her görevinde iz bırakmış bir kişi. Vizyonuyla ufkuyla tam Muğla için gereken kişi. Daha önceki sayısız zor görevlerinde bıraktığı izlere Allah'ın izniyle bir yenisini daha ekleyecek ve Muğla'da da iz bırakacaktır. O yüzden burada. Kendisine sonsuz başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.