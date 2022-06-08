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Giriş Tarihi: 9.6.2022

Aybüke öğretmeni unutmayacağız

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Aybüke öğretmeni unutmayacağız

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 5 yıl önce bugün PKK’lı teröristlerce katledildi. Aybüke öğretmen, hem memleketi Çorum’da hem de görev yeri Batman’da özlemle anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın unutulmuyor. Tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırının üzerinden tam 5 yıl geçti. Şehit Yalçın vefatının 5'inci yılında hem memleketi Çorum'da hem de görev yeri Batman'ın Kozluk ilçesinde anıldı. Batman'da Aybüke öğretmenin daha önce görev yaptığı okul olan Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi Müdürü Nazmi Altuner, şehit öğretmen ile görev yaptığını dile getirerek, Aybüke öğretmenin insani yönünün ve iletişiminin çok güçlü olduğunu belirtti. Aybüke öğretmen göreve başladığında okulda bir müzik sınıfının olmadığını anlatan Altuner, "Okulumuzun ilk müzik öğretmeniydi, müzik sınıfımız yoktu. Kendi imkânlarıyla birkaç müzik aleti getirdi. Daha sonra kaymakamlığımızın desteğiyle piyano, gitar gibi müzik aletleri okula kazandırıldı. Öğrencilerimizin müziğe ilgisini artırdı. Öğrenciler onun sayesinde müziği sevdi. Aybüke'yi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.



ADI YAŞATILIYOR
Şehit Aybüke öğretmenin ismi okullara, parklara, kütüphanelere verildi. Batman'daki kütüphane açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

'HEDEFİMİZ YENİ AYBÜKELER YETİŞTİRMEK'
ŞEHİT Aybüke Yalçın'ı, Siirt'te görev yapan üniversiteden arkadaşı müzik öğretmeni Tuğba Çakır anlattı: "Gerçekten melek gibiydi. Müzik bölümünü okuduğumuz için enstrümanlarımızı derslerden sonra okulda kalarak çalardık. Üniversiteyi Aybüke'siz düşünemem. Üniversite anılarımızın hemen hepsinde Aybüke var. Hedefimiz yeni Aybükeler yetiştirmek" dedi.

'ACISI İLK GÜN GİBİ TAZE'
Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, kızının acısının hâlâ ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "Acıları geçmiş gibi gözüküyor ama geçmiyor. Her attığınız adımda ve aldığınız nefeste bir hatırası ile karşılaşıyorsunuz, baş başa kalıyorsunuz. Allah hiçbir kardeşimizi böyle acıyla imtihan etmesin" dedi.

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Aybüke öğretmeni unutmayacağız
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