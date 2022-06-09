Aybüke Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü? Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın neden ve nasıl öldü? 5. Ölüm yıl dönümünde anılıyor!

UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ!

Şehit Yalçın vefatının 5'inci yılında hem memleketi Çorum'da hem de görev yeri Batman'ın Kozluk ilçesinde anıldı.

Batman'da Aybüke öğretmenin daha önce görev yaptığı okul olan Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi Müdürü Nazmi Altuner, şehit öğretmen ile görev yaptığını dile getirerek, Aybüke öğretmenin insani yönünün ve iletişiminin çok güçlü olduğunu belirtti. Aybüke öğretmen göreve başladığında okulda bir müzik sınıfının olmadığını anlatan Altuner, "Okulumuzun ilk müzik öğretmeniydi, müzik sınıfımız yoktu. Kendi imkânlarıyla birkaç müzik aleti getirdi. Daha sonra kaymakamlığımızın desteğiyle piyano, gitar gibi müzik aletleri okula kazandırıldı. Öğrencilerimizin müziğe ilgisini artırdı. Öğrenciler onun sayesinde müziği sevdi. Aybüke'yi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

