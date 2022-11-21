Ay’dan Gelen Felaket konusu nedir, oyuncuları kimler? Ay’dan Gelen Felaket filmi bu akşam Tv’de!

Ay'dan Gelen Felaket filmine dair araştırmalar bu akşam yapımı televizyon ekranlarından takip eden vatandaşların gündemine geliyor. Bu kapsamda "Ay'dan Gelen Felaket konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Filmde; Jeremy Londra, Tyler Christopher, Jamison jones gibi isimler rol alıyor. İşte Ay'dan Gelen Felaket filmine dair tüm bu detaylar.

AY'DAN GELEN FELAKET KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Orijinal adı : Moon Crash

Yönetmen : Nuh Luke

Oyuncular : Jeremy Londra, Tyler Christopher, Jamison jones

Konu : Küresel bir çelik fabrikası şirketi, Ay'da madencilik yapmak için bir havacılık ve uzay firmasıyla ortaklık kurar. Ancak bir sondaj kazası, Ay'ın devasa bir parçasının Dünya'ya doğru fırlamasına neden olduğunda, hayatta kalan uzay ekibi ve şirketin başkanı, tüm gezegeni yok etmeden önce meteoroidi nasıl yok edeceklerini bulmalılar.