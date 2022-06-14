Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Usta oyuncu Aydemir Akbaş gençliği ve son hali

1960 yılında askerliğini Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerlik sonrasında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'na katıldı. «Keşanlı Ali Destanı», «Direkler Arası», «Zilli Zarife», «Ferhat ile Şirin» oyunlarında rol aldı.

1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Aydemir Akbaş, 1970'li yıllarda oynadığı 70 civarında erotik-komedi filmiyle adı duyuldu. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.