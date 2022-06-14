Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Usta oyuncu Aydemir Akbaş gençliği ve son hali

Aydemir Akbaş gençliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Kariyerinin en başında tiyatro oyuncusu olarak sektöre giriş yapan usta oyuncu uzun yıllar yaptığı mesleğini son dönemde yer aldığı komedi filmleriyle genç nesle de kanıtladı. Programla birlikte "Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte ünlü oyuncu Aydemir Akbaş son hali, dizileri ve filmleri…
AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?
Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Arnavut kökenlidir. Babası Manastır'dan göçme bir Arnavut'tur, annesi Trabzon Sürmene kökenlidir. Oyuncu Erdinç Akbaş adında bir kardeşi vardır.
Galatasaray Lisesinden mezun oldu. Galatasaray Lisesi'ndeyken sırf derslerden kaçmak için tiyatro koluna girmiş Haldun Dormen'in Cep Tiyatrosunda perdeci olarak çalışmıştır. Yılmaz Güney ile filmler çevirmiştir.
1960 yılında askerliğini Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerlik sonrasında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'na katıldı. «Keşanlı Ali Destanı», «Direkler Arası», «Zilli Zarife», «Ferhat ile Şirin» oyunlarında rol aldı.
1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Aydemir Akbaş, 1970'li yıllarda oynadığı 70 civarında erotik-komedi filmiyle adı duyuldu. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.
1964 yılında senaryosu Haldun Taner'den, yapımcısı Memduh Ün, yönetmeni Atıf Yılmaz olan "Keşanlı Ali Destanı" adlı sinema filminde Sipsi Selim karakterini canlandırarak sinemaya geçiş yapmıştır.
Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le üç kez ayrıldı, dört kez evlendi.