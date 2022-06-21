Ayder Yaylası Nerede? Ayder Yaylası Hangi İlde, Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Hem tarihi hem de doğal güzelliklere sahip cennet vatanımızda yabancı turistler tarafından da oldukça tercih edilen yerlerden biri de Ayder yaylasıdır. Siz de Ayder yaylasına gitmek istiyor ama Ayder yaylası nerede ya da Ayder yaylasına nasıl gidilir bilmiyorsanız buyurun detaylara hep beraber geçelim ve sorularımızı cevaplayalım.

Ayder Yaylası Nerede?

Deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte, Kaçkar dağlarının önünde bulunan bir yayladır Ayder yaylası. Doğu Karadeniz'de bulunan Rize ilimizin Çamlıhemşin ilçesine bağlı olan Ayder yaylası ilçe merkezine 20 km uzaklıkta bulunmaktadır. Hem tarihi dokusu hem de doğal güzellikleri ile büyüleyici bir doğa deneyimi yaşatan Ayder yaylası milli park statüsünde olduğu için oldukça önemli bir alan olarak da karşımıza çıkıyor.

Ayder Yaylası Hangi İlde?

Ayder yaylası Karadeniz bölgesinde bulunan Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesine bağlı bir yayladır.

Ayder Yaylasına Nasıl Gidilir?

Ayder yaylasının ziyaret edilmesini için çeşitli ulaşım alternatifleri bulunmaktadır. Havayolunu kullanarak gitmek isterseniz Trabzon Havaalanı tercih edilerek, havaalanı sonrası turizm şirketlerinin düzenlediği Ayder seferlerini tercih edebilirsiniz.

Karayolu ulaşımı tercih edildiğinde ise İstanbul 1220 km, Ankara 890 km ve İzmir 1490 km olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayder yaylası şehir merkezinde olmadığı için, şehir merkezinden transferler ya da özel araç ile Ayder yaylasına ulaşmak mümkün olmaktadır.

Ayder Yaylası Haritada Nerede?

Ayder yaylasının harita üzerindeki konumu aşağıdaki gibidir;