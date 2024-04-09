Aydın bayram namazı saati! 10 Nisan 2024 Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Aydın bayram namazı vakti için araştırmalar hız kazandı. İle göre farklılık gösteren namaz vakitleri için Diyanet İşleri Başkanlığına dönüldü. Aydın'da bayram namazı kaçta kılınacak belli oldu. Vakti öğrenenler Ramazan Bayramı öncesinde saatlerini ayarlıyor. İşte, Aydın bayram namazı saati 2024…
AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024
2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. İlk günün ilk saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak İslam alemi, il özelinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Aydın bayram namazı saati:
Aydın'da Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
07.10
FITIR SADAKASI NEDİR, FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Diyanet'in fıtır sadakası (fitre) hakkında açıklaması:
Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', 6/103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78 [1503-1512]; Müslim, Zekât, 12-21 [984-985]).
Fıtır sadakasının vacip duruma gelme hali Ramazan Bayramının birinci günü ile başlar. Fitreler, bayramdan önce de verilebilir. Üstelik bunun daha faziletli olduğu da dini kaynaklarda geçmektedir. Bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Ancak fitrelerin bayram sonrasına kalmaması gerekir.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Bayram Namazı 1. Rekat Kılınışı
Niyetin ardından tekbir alınır ve eller bağlanır,
İmam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke" okur.
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
Bayram Namazı 2. Rekat Kılınışı
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin sonrasından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirler ile birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.