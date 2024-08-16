Aydın Bozdoğan’daki orman yangını büyüyor

Alhisar Mahallesin'de akşam saatlerinde başlayan yangın geniş bir alana yayıldı. Muğla sınırına kadar ilerleyen yangında Alhisar, Altıntaş ve Örmepınar mahallelerindeki ormanlık alanlar alevlere teslim oldu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Bozdoğan Belediyesi ve yerel halk yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük mücadele veriyor. Yangın nedeniyle Nazilli-Yatağan yolu trafiğe kapatılırken, Örmepınar Gazyeri mevkiindeki evlerdeki vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.

ARAS : KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Bozdoğan yangınının Muğla İl sınırına dayanması üzerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, teyakkuza geçildiğini açıklayarak kriz masası oluşturduklarını kamuoyuna açıkladı. Aras, "Tüm birimlerimizle teyakkuza geçtik kriz masası oluşturduk. Ateşleri anlık takip ediyoruz. Ayaktayız. Bu gece tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.