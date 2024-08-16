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Giriş Tarihi: 16.8.2024 22:12 Son Güncelleme: 16.8.2024 22:58

Aydın Bozdoğan'daki orman yangını büyüyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi’nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisi ile Örmepınar ve Altıntaş Mahalleleri’ne doğru ilerlerken, bazı yerleşim bölgelerinde evlerin tahliye edildiği öğrenildi. Yangın Muğla sınırına kadar ilerledi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Aydın Bozdoğan’daki orman yangını büyüyor

Alhisar Mahallesin'de akşam saatlerinde başlayan yangın geniş bir alana yayıldı. Muğla sınırına kadar ilerleyen yangında Alhisar, Altıntaş ve Örmepınar mahallelerindeki ormanlık alanlar alevlere teslim oldu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Bozdoğan Belediyesi ve yerel halk yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük mücadele veriyor. Yangın nedeniyle Nazilli-Yatağan yolu trafiğe kapatılırken, Örmepınar Gazyeri mevkiindeki evlerdeki vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.

ARAS : KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Bozdoğan yangınının Muğla İl sınırına dayanması üzerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, teyakkuza geçildiğini açıklayarak kriz masası oluşturduklarını kamuoyuna açıkladı. Aras, "Tüm birimlerimizle teyakkuza geçtik kriz masası oluşturduk. Ateşleri anlık takip ediyoruz. Ayaktayız. Bu gece tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Aydın Bozdoğan'daki orman yangını büyüyor
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