Aydın Çavuşoğlu dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanya spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, Alanya'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇALIŞMA OFİSİNDE YARALI BULUNMUŞTU

5 Mayıs'ta Alanya'daki çalışma ofisinde silahla vurulmuş halde bulunan ve uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören 52 yaşındaki Çavuşoğlu, dün yaşam mücadelesini kaybetmişti.

EVİNDE HELALLİK ALINDI

Aydın Çavuşoğlu'nun naaşı bugün ilk olarak ailesinin Alanya İlçesi'ndeki evine götürüldü. Burada düzenlenen törende yakınları ve vatandaşlardan helallik alındı. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, spor camiasından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ev önünde oluşan kalabalık nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

TÜRKLER MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Helallik alınmasının ardından cenaze aracıyla Türkler Merkez Mezarlığı'na geçildi. Mevlüt Çavuşoğlu kardeşinin naaşını taşıyan cenaze aracına bindi. Öğle saatinden sonra cenaze namazının ardından Aydın Çavuşoğlu dualarla toprağa verildi. Çavuşoğlu ailesine taziye ziyaretlerinin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.