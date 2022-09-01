Aydın Denizli Tren Saatleri - Denizli Aydın Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?

Aydın Denizli tren saatleri internet üzerinden sıklıkla araştırılan bilgiler içerisinde yer alıyor. Denizli Aydın tren saatleri, sefer sayıları ve ilk tren saati gibi konular seyahat planlayanların seyahat öncesinde öğrenmesi gereken bilgiler içerisindedir. Bunun yanında Denizli Aydın tren saati kişilerin seyahat edecekleri tarihe göre araştırmaları gereken bir bilgidir. Denizli Aydın tren seferleri saat kaçta başlıyor ve kaça kadar var sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Aydın Denizli Arası Tren Saatleri

Aydın ve Denizli arasında seyahat edecek kişilerin en çok tercih ettiği ulaşım şekillerinden birisi de tren ulaşımıdır. İki istasyon arasındaki mesafe 131 kilometredir. Bölgesel hatlardan biridir ve iki gar arasındaki yolculuk 2 saat 24 dakika sürmektedir. Aydın ve Denizli arasında her gün 7 tren seferi yapılmaktadır. Aydın'dan ilk kalkan tren sabah 01:48'dedir. Bu tren yaklaşık olarak 03:53'de Denizli'ye ulaşır. Günün son treni se akşam 20:322de kalkar ve 22:37'de ulaşım sona erer.

Aydın Denizli Sefer Saatleri

Aydın Denizli arasında her gün 7 tren seferi yapılır. Her seferin kalkış ve varış saatleri farklılık gösterir. Bu seferler şu şekildedir:

Aydın Denizli kalkış saati 01:48, varış saati 03:53

Bölgesel kalkış saati 09:39, varış saati 11:49

Aydın Denizli kalkış saati 13:15, varış saati 15:29

Raybüs kalkış saati 15:03, varış saati 17:29

Aydın Denizli kalkış saati 17:06, varış saati 19:13

Aydın Denizli kalkış saati 19:29, varış saati 21:35

Aydın Bölgesel kalkış saati 20:32, varış saati 22:37

Şeklinde bir sefer saat düzeni bulunmaktadır.