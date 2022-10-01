Aydın Didim Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Didim Aydın Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Şehirlerarası yolculuklar için en merak edilen konulardan biri de gidilecek yerlere olan mesafenin ne kadar uzaklıkta olduğu ve yolculuğun kaç saat süreceğidir. Kendi özel aracıyla seyahat edecek olanlar da otobüsle yolculuk yapacak olanlar da bu konuları merak etmektedir. Bu kapsamda araştırılan konular arasında Aydın Didim arası kaç km sorusu yer alır. Özel araçla, uçakla, otobüsle Didim Aydın arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? Gibi soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

Aydın Didim Arası Kaç Km?

Didim ya da eski ismiyle Yenihisar, Aydın'ın turistik bir ilçesidir. Ege Bölgesi'nde bulunan Aydın'ın ilçesi olan Didim ile Aydın arası mesafe, yaklaşık 100 kilometredir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Didim Aydın Arası Kaç Saat Sürer?

Aydın Didim arası mesafe 100 kilometre olup özel araçla 1 saat 30 dakika sürmektedir. Bu süre,trafiğe ve diğe koşullara göre farklılık gösterebilmektedir. Otobüsle Didim Aydın arası gitmek isteyenler için, günün her saatinde seferler mevcuttur. Otobüsle Didim Aydın arası 2 saat 30 dakika sürmektedir. Otobüs, Germencik, Söke, Balıkköy, Derağzı, Argavlı, Sazlıköy ve Yenidoğan üzerinden geçer.