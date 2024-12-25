Aydın Fethiye Arası Kaç Km? Fethiye Aydın Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Fethiye ise doğa ile tarihin mükemmel bir uyum içinde buluştuğu eşsiz bir tatil beldesidir. Likya Yolu, Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi gibi ikonik noktalarıyla Fethiye, doğa sporları ve deniz keyfini bir arada yaşamak isteyenlerin favori rotalarından biridir. Akdeniz'in turkuaz sularıyla çevrili bu bölge, her mevsim farklı bir güzellik sunar. Aydın Fethiye arası kaç km ve kaç saat sürer soruları bu bölgenin insanlarının cevabını net bir şekilde bildiği konulardandır.

Aydın Fethiye Arası Kaç Km?

Aydın ile Fethiye arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 310 kilometredir. Yolculuk boyunca, Muğla'nın doğal ve tarihi zenginliklerini görme fırsatı bulabilirsiniz. Dalaman gibi turistik bölgelerden geçerken, manzaraların tadını çıkarabilir ve dinlenme molalarıyla yolculuğunuzu daha keyifli hâle getirebilirsiniz.

Fethiye Aydın Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Aydın'dan Fethiye'ye yapılan yolculuk, özel araçla yaklaşık 4 saat 30 dakika sürmektedir. Bu süre, trafik durumu, mola noktaları ve hava şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Toplu taşıma tercih edildiğinde, seyahat süresi biraz daha uzayabilir ve yaklaşık 5-6 saate çıkabilir.