Aydın İzmir Tren Saatleri - İzmir Basmane Aydın Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?

Aydın İzmir tren saatleri konusunda araştırma yapan birçok yolcu bulunuyor. Hem treni kaçırmamak hem de seyahati en iyi şekilde planlayabilmek için İzmir Aydın tren saatleri öncen bilinmesi gereken bir konudur. Bu bakımdan Basmane Aydın tren saatleri gün içerisinde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle İzmir Basmane tren seferleri saat kaçta başlıyor ve kaça kadar var sorularını sizler için detaylı olarak araştırdık ve yazımızda paylaştık.
Aydın İzmir arasında sefer yapan trenlerin saatlerini bilmek geç kalmamak adına son derece önemlidir. Aydın'dan İzmir'e gün içerisinde toplamda 8 tane sefer gerçekleşir. İlk tren 04:20k'e hareket eder. Bu yolculuk yaklaşık olarak 2 saat 37 dakika sürer. Son tren ise 20:33'te hareket eder. Bu da 2 saat 26 dakikalık bir sürede gerçekleşir.
En hızlı şekilde Aydın ve İzmir arasındaki sefer ise 2 saat 22 dakikada tamamlanmaktadır. Bununla birlikte bilet fiyatları da farklılık gösterebilmektedir. İki istasyon arasındaki mesafe 132 km'dir. Duraklar arasındaki km mesafesi ise farklılık gösterebilmektedir.
Aydın ve İzmir arasında seyahat etmeyi planlıyorsanız tüm seferleri bilmeniz gerekir. Her iki gar arasındaki seferlerin saatleri şu şekildedir:
Sefer saatleri yukarıdaki gibidir.