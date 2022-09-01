Aydın İzmir Tren Saatleri - İzmir Basmane Aydın Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?

Aydın İzmir tren saatleri konusunda araştırma yapan birçok yolcu bulunuyor. Hem treni kaçırmamak hem de seyahati en iyi şekilde planlayabilmek için İzmir Aydın tren saatleri öncen bilinmesi gereken bir konudur. Bu bakımdan Basmane Aydın tren saatleri gün içerisinde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle İzmir Basmane tren seferleri saat kaçta başlıyor ve kaça kadar var sorularını sizler için detaylı olarak araştırdık ve yazımızda paylaştık.

Aydın İzmir Arası Tren Seferleri

Aydın İzmir arasında sefer yapan trenlerin saatlerini bilmek geç kalmamak adına son derece önemlidir. Aydın'dan İzmir'e gün içerisinde toplamda 8 tane sefer gerçekleşir. İlk tren 04:20k'e hareket eder. Bu yolculuk yaklaşık olarak 2 saat 37 dakika sürer. Son tren ise 20:33'te hareket eder. Bu da 2 saat 26 dakikalık bir sürede gerçekleşir.

En hızlı şekilde Aydın ve İzmir arasındaki sefer ise 2 saat 22 dakikada tamamlanmaktadır. Bununla birlikte bilet fiyatları da farklılık gösterebilmektedir. İki istasyon arasındaki mesafe 132 km'dir. Duraklar arasındaki km mesafesi ise farklılık gösterebilmektedir.

Aydın İzmir Tren Saatleri

Aydın ve İzmir arasında seyahat etmeyi planlıyorsanız tüm seferleri bilmeniz gerekir. Her iki gar arasındaki seferlerin saatleri şu şekildedir:

Göller Ekspresi kalkış saati 04:20, varış saati 05:57

Aydın İzmir kalkış saat 06:31, varış saati 08:56

Aydın Bölgesel kalkış saati 07:59, varış saati 10:35

Aydın İzmir kalkış saati 10:43, varış saati 13:09

Aydın Bölgesel kalkış saati 13:14, varış saati 15:45

Aydın İzmir kalkış saati 15:01, varış saati 17:26

Aydın İzmir kalkış saati 18:47, varış saati 21:09

Aydın Bölgesel kalkış saati 20:33, varış saati 22:59

Sefer saatleri yukarıdaki gibidir.