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Giriş Tarihi: 1.10.2022 16:08 Son Güncelleme: 1.10.2022 16:08

Aydın Muğla Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Muğla Aydın Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Aydın Muğla arası kaç km sorusuna yanıt verebilmek için her iki şehir arasında hangi ulaşım şeklinin tercih edileceğinin bilinmesi gerekir. Çünkü karayolunda ve havayolunda mesafeler farklılık gösterir. Aynı zamanda Aydın Muğla arası kaç saat sorusunun yanıtı da bu bilgilere göre farklılık gösterir. Özel araçla, uçakla, otobüsle Muğla Aydın arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının yanıtlarını sizlere yazımızda sunduk.

Aydın Muğla Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Muğla Aydın Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Aydın Muğla arası kaç km konusuna ulaşım şekli göz önünde bulundurularak yanıt vermek gerekir. Bu konuda öncelikle iki şehrin bulunduğu bölgeler dikkate alınır. Aydın Muğla kaç saat sorusu da bu bakımdan farklı yanıtların verildiği bir sorudur. Özel araçla, uçakla, otobüsle Muğla Aydın Arası Kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtlarını derledik. Merak edilen her detay haberimizin devamında yer alıyor.

Aydın Muğla Arası Kaç Kilometre?

Aydın ve Muğla Ege Bölgesi'nde yer alan şehirlerdir. Son derece güzel ve turistik yerler olması genelde dışarıdan çok ziyaretçi almalarına olanak tanır. Aydın ve Muğla arasındaki mesafe de seyahatin türüne göre farklılık gösterebilir. Karayolunda iki şehir arasındaki mesafe 133 kilometredir. Bu mesafe havayolu ile yaklaşık olarak 73 kilometre kadardır.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Muğla Aydın Arası Kaç Saat Sürer?

Aydın ve Muğla arasında seyahat edecekseniz ulaşım şekillerine göre saat farklılık gösterir. İki il arasındaki ulaşım şekillerine göre süreler şu şekildedir:

  • Özel araç ile 1 saat 30 dakika
  • Otobüs ile 2 saat 30 dakika
  • Uçak ile 35 dakika

Aydın ve Muğla arasındaki seyahati kendi aracınız ile yapacaksanız dizel araçlarda 8 litre, benzinli araçlarda da 11 litre yakıt tüketimi gerçekleşir.

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Aydın Muğla Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Muğla Aydın Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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