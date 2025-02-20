Aydın Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Aydın Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Aydın Otogarı, 2014 yılında hizmete girmiş ve şehirlerarası ulaşımı büyük ölçüde rahatlatmıştır. İzmir, Denizli ve Muğla gibi illerle bağlantılıdır ve ziyaretçiler için rahat bir bekleme ortamı sunmaktadır. Aydın - Muğla karayolu üzerinde bulunan otogar, şehir merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktadır. Aydın Otogar nerede, yol tarifi ile Aydın Otogarı'na nasıl gidilir ve hangi ilçede gitmeden muhakkak öğrenilmelidir.

Aydın Otogar Nerede?

Aydın il merkezine bağlı Efeler ilçesinde hizmet veren Aydın Otogarı, modern ve bir o kadar geniş bir yapıya sahiptir. Ege Bölgesi'nin önemli otogarlarından biri olan Aydın Otogarı, Türkiye'nin çeşitli noktalarına ulaşım imkanı sağlamaktadır. 36 bekleme peronu, 21 yazıhane, 14 mağaza, 17 büfe, 154 araçlık minibüs garajı ve 65 araçlık park alanı bulunmaktadır. Isparta Petrol, Metro Turizm ve Adıyaman Gülaras gibi çeşitli otobüs firmaları, bu otogardan sefer düzenlemektedir.

Aydın Otogarı'na Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Aşağıdaki adımlar takip edilerek Aydın Otogarı'na kolayca ve hızlı bir şekilde varmak mümkündür.

Otogar tabelaları takip edilerek Aydın Otogarı'na ulaşmak mümkündür. Otogar çevresinde otopark alanları mevcuttur.

Aydın merkezden otogara giden otobüs hatları ise şu şekilde sıralanabilir:

102 (Mimar Sinan Mah. - Otogar)

501 (ADÜ - Koçarlı)

504 (ADÜ - Çine)

602 (Forum Aydın-Yenipazar-Atça-Nazilli)

Otogar çevresinde ve şehir merkezinde bulunan minibüs duraklarından otogara giden minibüslere binilebilir.

Aydın'dan, yakın konumda bulunan otogara taksiyle ulaşmak da yaygın olarak tercih edilen bir seçenektir.

Aydın Otogarı'na ulaşım süresi, başlangıç noktasından ve trafik durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, Aydın merkezden otogara yapılacak olan yolculuk, trafik durumunda aşağı yukarı 10-15 dakikayı bulur. Ancak, şehir dışından veya uzak mesafeden gelen yolcular için bu süre biraz artabilir. Özel araçla yolculuk yaparken, güzergah ve trafik koşullarına göre süre değişebilir.