Aydın Otogarı Nerede? Yol Tarifi ile Aydın Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Aydın'daki ulaşım altyapısının en önemli parçalarından biri de Aydın Otogarı'dır. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda önemli bir merkezidir. Modern yapısı, geniş otobüs firması seçenekleri ve kolay erişilebilir konumu sayesinde otogar, Aydın'ın ulaşım ihtiyacını büyük ölçüde karşılar. Yol tarifi ile Aydın Otogarı'na nasıl gidilir, merkeze yakın mı, nerededemeden önce otogarın sunduğu geniş sefer ağı ve ulaşım kolaylığının, seyahatinizi daha keyifli hale getireceğini söyleyebiliriz.

Aydın Otogarı Nerede?

Aydın Otogarı, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan Aydın ilinin Kurtuluş Mahallesi üzerinde bulunmaktadır. Otogarın merkezi bir noktada bulunması, yolcuların ulaşım sırasında zaman tasarrufu sağlamasına yardımcı olur.

Yol Tarifi ile Aydın Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Aydın Otogarı, Aydın – Muğla Karayolunun 7 kilometre ilerisinde yer alır. Otogara ulaşım için çeşitli seçenekler bulunmaktadır:

• Özel Araçla: Otogar tabelalarını takip ederek kolayca otogara ulaşabilirsiniz. Ayrıca, otogar çevresinde otopark alanları mevcuttur

• Şehir İçi Otobüsleri: Aydın şehir merkezinden otogara giden otobüs hatları şunlardır:

o 102, Mimar Sinan Mah. - Otogar

o 501, ADÜ - Koçarlı

o 504, ADÜ - Çine

o 504A, Adü - Çine - Akçaova

o 505, ADÜ - Karpuzlu - Tekeler

o 602, Forum Aydın-Yenipazar-Atça-Nazilli,

o 602A, Forum Aydın-Yenipazar-Alamut-Nazilli,

• Minibüsler: Otogar çevresinde ve şehir merkezinde bulunan minibüs duraklarından otogara giden minibüsleri kullanabilirsiniz.

• Taksi: Aydın şehir merkezine yakın konumda bulunan otogara taksiyle ulaşmak hızlı ve konforlu bir seçenektir.

Aydın Otogarı, Aydın ilçe merkezine yaklaşık 9 10 kilometre uzaklıktadır. Şehir merkezine ortalama bir uzaklıkta olduğunu ama ulaşım seçenekleriyle gayet kolay bir şekilde gidilebileceğini söyleyebiliriz.