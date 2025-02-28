Aydın Yeni Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Aydın Yeni Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Aydın, bereketli toprakları ve su kaynaklarına olan yakınlığı sebebiyle tarihte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple Aydın sahip olduğu antik çağın kent ve tapınakları pek çok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir. İlçenin tarihi dokusunu merak edeneler ve gezmek isteyenler için ulaşım noktaları oldukça önemli konular arasındadır. Aydın yeni otogar nerede ve yol tarifi ile aydın yeni otogarına nasıl gidilir, merkeze yakın mı soruları turistler tarafından sıkça sorulmaktadır.

Aydın Yeni Otogar Nerede?

Aydın otogarına karayolu seyahati ile özel araç veya şehirler arası otobüs seferleri ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Aydın yeni otogarı adresi: Kurtuluş Mahallesi, 09020 Aydın Merkez/ Aydın olarak bilinmektedir.

Yol Tarifi ile Aydın Yeni Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Aydın otogarı, Aydın- Muğla karayolunun yaklaşık olarak 7 kilometre ilerisinde yer almaktadır. Bu sebeple aydın yeni otogarına ulaşım sağlamak için özel aracınız, taksi veya otobüs firmalarından yararlanabilirsiniz. Şehir içinden toplu taşıma ile otogara ulaşmak isterseniz otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz.