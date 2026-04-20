Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da 226 milyon TL işlem hacimli yasa dışı bahis operasyonu: 9 şüpheli adliyede!
Giriş Tarihi: 20.04.2026 21:00

Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla akladıkları işlem hacminin 226 milyon 45 bin 60 lira olduğu tespit edildi.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirilmesi ve suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 17 Nisan'da Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Hatay ve Erzincan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinin 'invite', pazarlama ve finans birimlerini organize ettikleri belirlendi. Paravan internet siteleri üzerinden 'pop-up' ve 'popcent' olarak bilinen reklam yöntemleri kullanılarak, kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiklerinin tespit edildikleri saptandı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla aklandığı ortaya çıkarıldı. Yapılan tespitlerde toplam işlem hacminin 226 milyon 45 bin 60 lira olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

#İSTANBUL #AYDIN #ANKARA #İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA