Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da acı olay! 7 yaşındaki çocuk silahla oynarken kazara kendisini vurdu: Hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 31.05.2026 10:44

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde, amcasına ait silahla oyun oynayan 7 yaşındaki S.P., tabancanın bir anda ateş alması sonucu vurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından amca V.P. gözaltına alındı.

IHA
Olay Akbük Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki S.P. iddiaya göre amcasına ait silahla oyun oynamaya başladı. Silahın bir anda ateş almasıyla küçük çocuk kanlar içerisinde kaldı. Silah sesinin duyulmasının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.P. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak amca V.P. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
