Aydın’da Alzheimer hastası yaşlı kadın sırra kadem bastı! Ekipler arama çalışması başlattı

Giriş Tarihi: 3.9.2025 21:20

Aydın’ın İncirliova ilçesinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası 86 yaşındaki Hayriye Şen için arama çalışması başlatıldı.

DHA
Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde oturan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hayriye Şen, gece saatlerinde evinden ayrıldı. Yaşlı kadının evinde olmadığını gören yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Şen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR

Mahalle çevresinde jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmasına, mahallede oturan vatandaşlar da destek verdi. Şen'in bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

