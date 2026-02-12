Aydın’da arkadaşını pompalı tüfekle öldürmüştü: Son sözü dikkat çekti! ’Olmasaydı iyiydi’

Fatih Ünal

'DENGEMİ KAYBEDİP DÜŞÜNCE TÜFEK ATEŞ ALDI'

Fatih Ünal hakkında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın geçen yıl 27 Kasım'da görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık Ünal, olayın iddia edildiği gibi borç meselesinden kaynaklanmadığını belirterek, "Timur İpçi ile tüfek temizlemek için bir araya geldik. Tüfeklerin uç kısmına güçlendirici taktık. Motosiklete binerken ayağım fayansa takıldı. Dengemi kaybedip, düşünce tüfek ateş aldı ve Timur göğsünden vuruldu" dedi.