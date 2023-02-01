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Giriş Tarihi: 1.2.2023 23:40

Aydın'da dehşet! Eski karısını sokak ortasında bıçakladı

Aydın'ın Didim ilçesinde 69 yaşındaki C.T., boşandığı Yeter Zorba (69)'yı sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Zorba'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, C.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

İHA
Aydın’da dehşet! Eski karısını sokak ortasında bıçakladı

Olay, Efeler Mahallesi'nde 1381 Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeter Zorba (69) ve boşandığı eski kocası C.T. (69) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.T. eline aldığı bıçakla eski karısı Yeter Zorba'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kavga seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Zorba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, C.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aydın'da dehşet! Eski karısını sokak ortasında bıçakladı
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