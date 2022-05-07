Aydın’da dehşete düşüren olay! 5 yıl önce sevgilisini şimdi de kocasını öldürdü

ACIMADAN KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ

İddiaya göre karısı tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklanan Doğukan Bağ, ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Doğukan Bağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kocasını bıçakla öldüren E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B. adliyeye sevk edildi.