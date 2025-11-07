Aydın’da dehşete düşüren olay: Market önünde işletmeciyi bıçakladı!

Dehşete düşüren olay, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Turan Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market sahibi ve işletmecisi olan Ş.D. (45) ile F.K. (29) isimli şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda F.K. isimli şahıs, işyeri sahibi Ş.D.'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işyeri sahibi Ş.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işletmecinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.