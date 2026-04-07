Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da doluma hazır 6 bin litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 7.04.2026 22:13

Aydın’da doluma hazır 6 bin litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi!

Aydın'ın Köşk ilçesindeki bir iş yerine ekipler baskın düzenledi. Yapılan operasyonda doluma hazır halde 6 bin litre tağşiş zeytinyağı ile 15 bin 188 adet teneke ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Aydın’da doluma hazır 6 bin litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi!
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak çalışmalar yürüttü. Köşk ilçesinde bir işyerine yapılan operasyonda doluma hazır 6 bin litre tağşiş zeytinyağı ile 15 bin 188 adet teneke ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Ayrıca işyeri sahibi A.T. isimli şahsa 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa muhalefetten 2 milyon 194 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Aydın’da doluma hazır 6 bin litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi!
