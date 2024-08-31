Aydın’da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. F.K.'nin (22) kullandığı kamyonet ile karşıdan gelen C.G. (56) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kuyulu Mahallesi'ndeki düğünden döndükleri öğrenilen otomobildeki 7 kişiden Birgül Uydacı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Uydacı'nın cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü F.K. ise yara almadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.