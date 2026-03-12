Aydın’da evlat vahşeti: Annesini odunla katletti!

"ODUNLA BAŞINA VURUP ÖLDÜRDÜM"

Germencik Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, 348 saatlik kamera kaydı incelendi, çok sayıda tanığın ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalarda cinayeti kadının oğlu İbrahim Akgün'ün işlediği saptandı. İbrahim Akgün, aynı günün akşamı gözaltına alındı. Akgün, ifadesinde, annesiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduklarını ve uzun süredir görüşmediklerini söyledi.