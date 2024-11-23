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Giriş Tarihi: 23.11.2024 16:06

Aydın'da feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu üzeri Köşk ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüje çarparken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Hastanede tedavi altına alınan yaralı E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Aydın’da feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Kaza, gece saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu üzeri Köşk ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki İsmail Ateş idaresindeki motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ateş ve yolcu konumundaki E.D. düşen motosikletten yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Ateş'in hayatını kaybettiğini tespit ederken, yolcu konumundaki E.D. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aydın'da feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
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