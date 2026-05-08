Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da feci kaza! Otomobille çarpışan yolcu minibüsü yan yattı: 10 yaralı
Giriş Tarihi: 8.05.2026 10:51

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs yan yatarken, ilk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası-Selçuk karayolu Kuştur mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu taşıyan 35 AKY 835 plakalı minibüs ile aynı istikamette seyreden otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüs yan yattı. Kazada minibüs içerisinde bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

10 YARALI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla minibüs içerisinden çıkartılan yolcular güvenli alanlara alındı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 10 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yan yatan minibüs de olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
