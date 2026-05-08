Aydın’da feci kaza! Otomobille çarpışan yolcu minibüsü yan yattı: 10 yaralı

Kaza, Kuşadası-Selçuk karayolu Kuştur mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu taşıyan 35 AKY 835 plakalı minibüs ile aynı istikamette seyreden otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüs yan yattı. Kazada minibüs içerisinde bulunan çok sayıda kişi yaralandı.