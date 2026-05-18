Giriş Tarihi: 18.05.2026 03:08 Son Güncelleme: 18.05.2026 03:17

Aydın'da feci kaza! Trenin altında can verdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Denizli-İzmir seferini yapan trenin altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Olay, Yedi Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi Turanlar Kavşağı karşısında akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli-İzmir seferini yapan tren, henüz bilinmeyen bir nedenle raylarının üzerinde bulunan şahsa çarptı. Çarpmanın etkisi ile şahıs trenin altında kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

