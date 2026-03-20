Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da fırın sahibi kardeşlere silahlı saldırı: 2 ölü!
Giriş Tarihi: 20.03.2026 20:40

Aydın’da fırın sahibi kardeşlere silahlı saldırı: 2 ölü!

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir fırına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yeri sahipleri Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan saldırgan 24 yaşındaki Umut K., kıskıvrak yakalandı.

Olay, Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'nda meydana geldi. Fırın işleten Erhan Özlüer ile kardeşi Ayhan Özlüer, iş yerlerinde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırının art arda ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar 2 kardeşe isabet etti.

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kaçan saldırganın Umut K. olduğunu belirledi. Umut K., kısa sürede polis ekiplerince Aydın-İzmir Otoyolu girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

