Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da iddialı kasabın talihsiz anı: "Bu işin Vakko'su benim" derken hastanelik oldu!
Giriş Tarihi: 27.05.2026 13:46

Aydın'da iddialı kasabın talihsiz anı: "Bu işin Vakko'su benim" derken hastanelik oldu!

Aydın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu. Kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar acil servislere başvururken kendisini yaralayarak koluna 20 dikiş atılan bir kasabın, "Bu işin Vakko'su benim" sözleri ise yüzleri güldürdü.

İHA Yaşam
Aydın’da iddialı kasabın talihsiz anı: Bu işin Vakko’su benim derken hastanelik oldu!
  • ABONE OL

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aydın'daki hastanelerde yoğunluk yaşandı. Kurban kesmeye çalışırken elini, kolunu ve bacağını kesen çok sayıda vatandaş tedavi altına alındı. Yaralılar arasında yıllardır kasaplık yaptığını belirten Şeref Taşkın da yer aldı.

20 DİKİŞ ATILDI

Kurban kesimi sırasında kolundan yaralanan Taşkın'a Aydın Şehir Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavi sürecinde koluna 20 dikiş atıldı. Yaşadığı talihsiz kazayı anlatan Taşkın, yıllardır bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

"HEP HAYVANLAR MI KESİLECEK?"

Hayvana acıdığı için dalgınlık yaşadığını söyleyen Taşkın, "Hayvana acıyıp onun yerine kendimi kestim. Hep hayvanlar mı kesilecek? Tamamen dalgınlıktan dolayı başıma geldi. Yıllardır kasaplık yaparım böyle bir durum ilk defa başıma geliyor. Ben bu işte ustayım, bu işin Vakko'su benim. 40 yılda bir kere kaza oldu, kendimi kestim. Olur böyle durumlar, ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Koluma 20 dikiş attılar" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AYDIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da iddialı kasabın talihsiz anı: "Bu işin Vakko'su benim" derken hastanelik oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA