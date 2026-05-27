Aydın'da iddialı kasabın talihsiz anı: "Bu işin Vakko'su benim" derken hastanelik oldu!

"HEP HAYVANLAR MI KESİLECEK?"

Hayvana acıdığı için dalgınlık yaşadığını söyleyen Taşkın, "Hayvana acıyıp onun yerine kendimi kestim. Hep hayvanlar mı kesilecek? Tamamen dalgınlıktan dolayı başıma geldi. Yıllardır kasaplık yaparım böyle bir durum ilk defa başıma geliyor. Ben bu işte ustayım, bu işin Vakko'su benim. 40 yılda bir kere kaza oldu, kendimi kestim. Olur böyle durumlar, ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Koluma 20 dikiş attılar" dedi.

