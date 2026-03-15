Aydın’da iki motosiklet çarpıştı: 1’i ağır, 3 yaralı!

Kaza, Yeni Sanayi Mahallesi Mehmet Özalp Bulvarı'nda meydana geldi. A.G. (14) yönetimindeki motosiklet, önündeki dönüş için manevra yapan Y.A. (17) yönetimindeki motosiklete çarptı. Her iki motosiklet de yola savruldu.
Kask takmadıkları belirlenen Y.A. ile A.G ve arkasında yolculuk yapan O.T., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan, başını kaldırıma çaptığı belirlenen motosiklet sürücüsü A.G, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Mobese kameralarına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.