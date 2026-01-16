Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da işçi servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:35 Son Güncelleme: 16.01.2026 11:58

Aydın'da işçi servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.

DHA
Feci kaza, saat 08.00 sıralarında Aydın-Denizli kara yolundaki Yenipazar Kavşağı'nda meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan S.Y.'nin kullandığı servis minibüsü devrildi. Kazada S.Y. ile 15 işçi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

