Aydın'da işçi servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza, saat 08.00 sıralarında Aydın-Denizli kara yolundaki Yenipazar Kavşağı'nda meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan S.Y.'nin kullandığı servis minibüsü devrildi. Kazada S.Y. ile 15 işçi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Aydın'da işçi servis minibüsü devrildi; 16 yaralı | Video

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.