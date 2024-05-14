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Giriş Tarihi: 14.5.2024 10:41 Son Güncelleme: 14.5.2024 10:42

Aydın’da kadın cinayeti... Aylin Pekin evine giderken silahla öldürüldü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 48 yaşındaki Aylin Pekin, hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan şüpheli M.Y. (50) cinayeti işlediği tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da kadın cinayeti... Aylin Pekin evine giderken silahla öldürüldü

Olay, dün (pazartesi) akşam saatlerinde Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde meydana geldi. Evine giden Aylin Pekin (48), M.Y. (50) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Pekin'in cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli M.Y, suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Aydın’da kadın cinayeti... Aylin Pekin evine giderken silahla öldürüldü
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