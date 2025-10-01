Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da kahreden olay! Evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde, evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybeden 33 yaşındaki Neriman Şimşek, metrelerce yükseklikten zemine düştü. Talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yeni Mahalle 22 Sokakta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 5'inci katında oturan Neriman Şimşek, iddiaya göre, çamaşır asmak için balkona çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Şimşek, metrelerce yükseklikten zemine düştü.

BİR ÇOCUK ANNESİ KADIN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Neriman Şimşek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şimşek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli, 1 çocuk annesi Neriman Şimşek'in cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

