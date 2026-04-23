Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da kamyonet dere yatağına düştü: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 23.04.2026 11:21

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, 10 metre yükseklikten dere yatağına uçarken, kazada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Nazilli ilçesi Rahmanlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazilli-Beydağ Karayolu üzerinde, Nazilli istikametine doğru seyir halinde bulunan M.İ. idaresindeki 09 NR 838 plakalı kamyonetin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu.

Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü M.İ. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
