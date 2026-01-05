Aydın’da kan donduran çifte cinayet: İnternet araması ele verdi! Kaza süsü vermek için…

Kan donduran olay, 21 Aralık 2024'te saat 20.00 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Aydın yönüne giden Rıdvan Buçan yönetimindeki 09 EB 225 plakalı otomobil, bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeyle sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Derya Buçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi Rıdvan Buçan ile çocukları D.B. (8) ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Buçan'ın cenazesi toprağa verilirken, eşi ve oğlu ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

ÖNCE SİLAH SESİ DUYMUŞ

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde ilerlerken annesiyle babası arasında yaşanan tartışma sonrası silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ardından da kaza yaptıklarını anlattı. D.B.'nin ifadesi sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, Buçan'ı gözaltına aldı. Otopsi raporunda ise Derya Buçan'ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.