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Giriş Tarihi: 16.4.2025 13:54

Aydın'da kan donduran olay: 33 bin lirasını gasp ettikleri kişiyi yakmaya çalıştılar!

Aydın Nazilli'de H.P. 33 bin lirasını gasp eden kişilerin üzerine benzin döküp yakmaya çalıştıklarını söyleyerek durumu jandarmaya bildirdi. H.P.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA
Aydın’da kan donduran olay: 33 bin lirasını gasp ettikleri kişiyi yakmaya çalıştılar!

Nazilli ilçesi Çobanlar Mahallesi'nde yaşayan H.P., dün, kimliği belirsiz kişiler tarafından 33 bin TL'si gasbedilip, üzerine benzin dökülerek yakılmaya çalışıldığını öne sürerek, jandarmaya şikayette bulundu. İhbar üzerine Nazilli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerden M.E.K. ve A.A.'nın Çobanlar Mahallesi'nde, F.İ. ve C.G.'nin ise Sultanhisar ilçesi Demirhan Mahallesi'nde olduğu saptanıp, aynı gün yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden F.İ. ve C.G. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, M.E.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli A.A.'nın ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, tedavisi için hastaneye kaldırılan H.P.'nin ise sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi

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Aydın'da kan donduran olay: 33 bin lirasını gasp ettikleri kişiyi yakmaya çalıştılar!
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